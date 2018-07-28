PS Kemi - KuPS Kuopio düellosu

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 29 Temmuz 2018 Pazar günü KuPS Kuopio takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 12 puanlı PS Kemi 12. sırada bulunuyor, KuPS Kuopio 29 puana sahip ve 6. sırada. PS Kemi son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da PS Kemi kazanır 6.25, berabere biter 3.75, KuPS Kuopio kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

PS Kemi son haftadaki MuSa Pori müsabasında 2-2 berabere kaldı.

KuPS Kuopio ise Oulu maçında 2-6 kazandı.

PS Kemi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. PS Kemi, kendi sahasında 9 gol attı, 16 gol yedi.

KuPS Kuopio, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KuPS Kuopio 14 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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