Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Sağlık İngiltere’de mahkemenin ‘fişi çekilebilir’ dediği bebeğe İtalya vatandaşlık verdi

        İngiltere’de mahkemenin ‘fişi çekilebilir’ dediği bebeğe İtalya vatandaşlık verdi

        İngiltere'de tedavisi olmayan bir hastalığa sahip 8 aylık bebek Indi Gregory'nin yaşam desteğinin kesilebileceği yönündeki mahkeme kararının ardından İtalya hükümeti bebeğe vatandaşlık verdi. Bebeğin bu sayede İtalya'da, Vatikan'a bağlı bir hastanede yaşam desteğinin sürdürülmesi planlanıyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE

        İngiltere'de tedavisi olmayan bir hastalığa sahip 8 aylık bebek Indi Gregory’nin yaşam desteğinin kesilebileceği yönündeki mahkeme kararının ardından İtalya hükümeti bebeğe vatandaşlık verdi. Bebeğin bu sayede İtalya’da, Vatikan’a bağlı bir hastanede yaşam desteğinin sürdürülmesi planlanıyor.

        Indi Gregory, nadir görülen bir mitokondriyal hastalık nedeniyle doğduğundan beri İngiltere’deki Nottingham Queen’s Tıp Merkezi'nde tutuluyor. Hastane, bebek için daha fazla yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle yaşam desteğinin kesilmesini istiyordu.

        İngiltere Yüksek Mahkemesi de geçen ay, bebeğin iyileşme imkanının olmaması ve acı çektiği gerekçesiyle doktorların yaşam desteğini durdurabileceğine hükmetti.

        REKLAM

        Hristiyan Hukuk Merkezi’nin desteklediği aile ise bebeklerini Vatikan’a bağlı Bambino Gesu Pediatri Hastanesi’ne götürmeyi talep etti. Baba Dean Gregory, "İtalya'ya transfer bazı riskler içerse de İngiltere'de bize sunulan tek alternatif Indi'nin ölümüne razı olmak" dedi.

        Avrupa'nın en büyük pediatri polikliniği ve araştırma merkezlerinden olan Bambino Gesù Pediatri Hastanesi de Indi Gregory’yi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

        Ancak ailenin İtalya’ya nakil talebi de geçen hafta mahkemece reddedildi.

        Bunun üzerine İtalya Bakanlar Kurulu dün akşam aldığı kararla Indi Gregory’ye İtalya vatandaşlığı verdi.

        Bakanlar Kurulu kararının, "Bambino Gesù Pediatri Hastanesi'nin onayı ve ebeveynlerin avukatları tarafından yapılan İtalyan vatandaşlığı talebinin'' ardından geldiği açıklandı. İtalyan hükümeti ayrıca tedavi masraflarını da karşılayacağını duyurdu.

        Bu karar sonrası Başbakan Giorgia Meloni sosyal medyada paylaştığı mesajında, ''Küçük Indi için pek umut olmadığını söylüyorlar ama hayatını sonuna kadar savunmak ve anne-babasının onun için ellerinden geleni yapma hakkını savunmak için elimden geleni yapacağım'' dedi.

        https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1721573787408224647

        2018’de de benzer bir vaka yaşanmış, İngiltere’de yaşam desteğinin kesilmesine karar verilen 23 aylık bebek Alfie Evans için yine Bambino Gesu Hastanesi'ne nakil talepleri gelmişti. İtalya o dönem de Evans’a vatandaşlık vermiş ancak İngiltere’den bebeğin İtalya’ya götürülmesine onay çıkmamıştı. Evans, yaşam desteğinin kesilmesinden birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Haberin görseli GoFundMe tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı