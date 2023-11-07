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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 92 yaşındaki adama kanlı pusu!

        Mardin'de 92 yaşındaki adam evinin önünde öldürüldü

        Mardin'de vahşi bir cinayet işlendi. Midyat'ta yaşanan olayda 92 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:55
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        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Gevriye Akgüç (92), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra bölge terörden temizlenince önceki yıllarda memleketine dönen Gevriye Akgüç´e eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı.

        Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Akgüç´ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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        Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gevriye Akgüç´ün, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olduğu öğrenildi.

        Gevriye Akgüç'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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