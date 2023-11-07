Maçın 17. dakikasında aut atışını kullanmak için hazırlanan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, topu yere koyduktan sonra ayağıyla takım arkadaşı Emirhan Topçu'ya verdi. Bu sırada Gradel de Emirhan'a baskı yaptı.

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Gradel'in baskıya geldiğini gören Emirhan, topu eliyle tutarak aut atışını tekrar kullanacağını anlatan bir hareket yaptı. Hakem Ali Şansalan da penaltı noktasını gösterdi. VAR da 'penaltı' derken Maxim atışı gole çevirdi. Mücadele 2-0 sona erdi.