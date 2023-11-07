Başsavcılıktan Can Atalay görüşü: Yasama dokunulmazlığından yararlanamaz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki görüşünü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne sundu. Mütalaada AYM'nin ihlal kararına rağmen, Atalay'ın yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı vurgulandı. Tahliye talebinin takdirinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğu kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim’de Gezi davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

İhlal kararı sonrası tahliye için gözler İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi. Ancak yerel mahkeme tahliye “AYM’nin ihlal kararı Yargıtay kararından kaynaklı” diyerek, dosyayı karara bağlamaksızın Yargıtay’a gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyanın ulaşmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan görüş istedi. Başsavcılık 6 sayfalık bir mütalaa yazdı. Başsavcılığın mütalaasında; tahliye talebine dair takdirin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nde olduğu belirtildi. Ancak; Atalay’ın soruşturmasının seçimden önce başlaması dolayısıyla yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı ifade edildi.

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Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru usulüne dair dikkat çeken değerlendirmelere de yer verilen görüş sonrası gözler Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne olacak. Can Atalay’ın tahliye talebine ilişkin nihai kararın Yargıtay tarafından bu hafta verilmesi bekleniyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir