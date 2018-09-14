PS Kemi - RoPS maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 14 Eylül 2018 Cuma günü RoPS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:30. PS Kemi 18 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken RoPS 49 puanda ve 2. sırada. PS Kemi son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 166 kodlu maçı oynayanlar; PS Kemi galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, RoPS galibiyet oranı 1.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

PS Kemi önceki hafta TPS Turku mücadelesinde 4-1 yenildi.

RoPS ise Honka maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan PS Kemi, 12 gol attı ve 18 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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