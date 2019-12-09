UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Paris Saint Germain'de sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları açıklandı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacağı duyuruldu.
Sakatlıklarını atlatan Marco Verratti'nin takımla çalıştığı, Edinson Cavani'nin ise bugün tek başına çalıştığı, salı günü ise takımla birlikte çalışacağı belirtildi.
PSG'nin Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşma, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak.
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