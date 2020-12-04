PSG Kulübü, 18 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Pembele'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Pembele, 2015'te altyapısına dahil olduğu PSG'de bu sezon Ligue 1'deki Bordeaux maçıyla ilk kez A takımın formasını giymişti.
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