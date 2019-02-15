Puan durumuna, Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. Süper Lig'in 22. haftası bu akşamki Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor. Gözler ise lider Başakşehir'in maçı ile liderlik koltuğunun takipçileri Galatasaray ile ligde kötü bir seyirle devam eden Fenerbahçe'nin maçlarında. TFF Spor Toto Süper Lig 22. hafta puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - 22. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45 2.GALATASARAY A.Ş. 21 11 6 4 41 23 18 39 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 10 6 5 40 26 14 36 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34 5.TRABZONSPOR A.Ş. 21 9 6 6 37 30 7 33 6.ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31 8.KASIMPAŞA A.Ş. 21 9 2 10 38 37 1 29 9.ANTALYASPOR A.Ş. 21 8 5 8 22 30 -8 29 10.GÖZTEPE A.Ş. 21 8 1 12 23 27 -4 25 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25 13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24 14.FENERBAHÇE A.Ş. 21 5 8 8 22 28 -6 23 15.MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 4 10 7 25 30 -5 22 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18 18.AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17