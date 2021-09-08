Putin-Charles Michel Afganistan görüşmesi 0:00 / 0:00

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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Michel telefon görüşmesi yaptı.

Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmede, iki taraf da bu ülkede barışın desteklenmesi, şiddetin engellenmesi ve tüm etnik grupların çıkarlarının dikkate alınmasıyla Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, "Afganistan'da durumun istikrara kavuşması ile terörizm, aşırılık ve uyuşturucu suçunun yayılması ile ilgili risklerin engellenmesi" konusunda etkileşime hazır olunduğu ifade edildi.

UKRAYNA VE KARABAĞ MESELELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesinin de ele alındığı görüşmede, Minsk anlaşmalarının uygulanması amacıyla taraflar arasında müzakerelerin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Karabağ'daki durum da ele alınırken, Putin, Michel'e bu meseleye ilişkin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan anlaşmaların uygulanması yönündeki adımlar hakkında bilgi verdi.

Putin ve Michel, çeşitli seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.