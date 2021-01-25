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Putin'den '1,4 milyar dolarlık saray' iddialarına yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de kendisi için 1,4 milyar dolara saray yaptırdığına yönelik iddiaları reddederek, “İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler.” dedi.

Putin'den '1,4 milyar dolarlık saray' iddialarına yanıt!
AA

Putin, ülkedeki üniversite öğrencileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nın, kendisinin Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığına yönelik iddialarını yanıtladı.

Navalnıy tarafından sunulan iddiaların “abartıldığını” savunan Putin, “İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır.” diye konuştu.

Söz konusu saraya yönelik iddiaların “halkın beynini yıkamak” için kullanıldığını öne süren Putin, “Bu iddialar zaten 10 yıldan fazla bir süredir dolaşımda. Şimdi, uygun bir zamanda, her şeyi bir araya getirdiler ve tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler, internette bir tür video serisi başlattılar. Böyle bir mülk için bazı tapular veya faturalar, çeşitli izler bulunması gerekir.” dedi.

Kendisinin hiçbir zaman ticaretle de ilgilenmediğini anlatan Putin, “Ticareti yanlış bulduğum için değil, aksine insanlara iş imkanları sağlayan önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Sadece bana göre değil.” şeklinde konuştu.

Putin, konuşmasında, 23 Ocak’ta Rusya çapında düzenlenen protesto gösterilerine de değinerek, “Herkesin görüşünü belirtmeye hakkı var, ancak bu hukuki çerçevede olmalı. Bu protestolar nedeniyle herkes zarar görüyor. Gençlerin protesto gösterilerine çağrılması da yanlış, bu terör gruplarının yaptığı bir şeydir.” dedi

PUTİN'E YÖNELİK 'SARAY YAPTIRDI' İDDİALARI

18 Aralık'ta tutuklanan Navalnıy'nın YouTube kanalı üzerinden yayımlanan ve yaklaşık 86 milyon kişinin izlediği "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videoda, Putin’in Karadeniz kıyısında kendisi için 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürülmüştü.

Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı kaydedilmişti.

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