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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Kremlin'de anayasa değişikliklerini tartışmak için çalışma grubunun üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Putin, ülkenin anayasasında evliliği heteroseksüel bir birlik olarak tanımlayan bir dizi yeni değişiklik sundu.

Sunulan değişiklik taslağında Rusların "Tanrıya olan inancını" korumak için bunun gerekli olduğu belirtildi. Evliliğin bir erkek

ve bir kadın birliği olduğunu ifade eden Putin, uzun zamandır aynı cinsten evliliklere muhalefet ettiğini vurguladı.

Bu önerilerden önce, Putin'in yakın ilişki içinde olduğu Rus Ortodoks Kilisesi anayasaya "Tanrı" referansının eklenmesini

istemişti.

"BU DÜŞÜNCELER UYGUNSUZ"

Putin tarafından önerilen değişikliğe ülke içinde karşı çıkanlar, Rusya'nın çok inançlı bir ülke olduğunu ve bu düşüncelerin uygunsuz olduğunu ileri sürerek önerilen değişikliği eleştirdi.

Uzmanlar, Putin'in bu teklifinin dikkat çekecek diğer taslak değişikliklerinden ilgiyi saptırmak için ele almış olabileceği değerlendirmesi yapıyor. Büyük ölçüde Kremlin tarafından kontrol edilen parlamentonun önümüzdeki hafta nihai kararını vermesi bekleniyor.

Bir başka değişiklik önerisinde ise, Rusya'nın asla herhangi bir bölgeyi teslim etmemesi gerektiği belirtildi.