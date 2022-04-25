Putin'den Macron'a tebrik

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Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söylemişti.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak" demişti.