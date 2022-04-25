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Putin'den Macron'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Putin'den Macron'a tebrik
HABERTURK.COM

Emmanuel Macron, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58'in üzerinde oyla kazanmıştı. İkinci kez seçilen Macron, 20 yıl aradan sonra Fransa'da 2. dönem üst üste seçilen ilk lider oldu.

MACRON, PUTİN İLE GÖRÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söylemişti.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak" demişti.

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