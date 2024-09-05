Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılarla ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya’daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Putin, Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda gündemdeki çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu istikrarlı hale getirdiğini belirten Putin, “Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya’nın Donbas’taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu.” diye konuştu. Putin, Kursk ve Zaporijya’daki nükleer güç santrallerine yönelik saldırılar için "tehlikeli terör eylemleri" nitelemesinde bulunarak, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi. REKLAM Donbas’ın “özgürleştirilmesinin” öncelikleri olduğunu vurgulayan Putin, Rus ordusunun bölgede uzun süredir görülmeyen hızla ilerlediğini söyledi. Kursk bölgesindeki insanların saldırılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret eden Putin, “Düşmanı bu topraklardan atmak ve vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir.” ifadesini kullandı.