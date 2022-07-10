Putin'in sevgilisiyle ilgili yeni iddia 0:00 / 0:00

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Vladimir Putin'in 'herkesten gizlediği sevgilisi' ve eski Olimpiyatçı Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra Putin'in kızlarına yaptırım ile birlikte yeniden gündem olmuştu.

Savaş sonrası ise Kabaeva'nın, çocuklarıyla birlikte İsviçre'deki lüks bir villada saklandığı bildiriliyordu. İsviçre'de olduğu iddia edilen Kabaeva'nın iddiaların aksine İsviçre'de değil Moskova'da görülmüştü.

Bir süredir geri planda kalan Kabaeva hakkında General SVR isimli Telegram hesabından yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Kabaeva kız bebek bekliyor. Fakat İngiliz medyasına göre 30 yaşın üzerinde iki yetişkin kızı olan Putin bu durumdan çok rahatsız.

SAVAŞ VE YAPTIRIMLAR SONRASI ORTALIKTA GÖRÜNMEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı'nın gizli sevgilisi ve yine kimseye duyurmadığı ikizlerinin annesi olduğuna inanılan Kabaeva'nın Kremlin destekli TV ve gazete devi Ulusal Medya Grubu'nun (NMG) yönetim kurulu başkanı olduğu biliniyordu.

Ancak Daily Mail, ABD'nin Putin'e kızlarına yaptırım kararı sonrası Kabaeva'nın alarma geçtiğini iddia etmişti. Sırada kendisinin olabileceğini düşünen Kabaeva'nın adının yönetim kurulu başkanı olduğu NMG'nin tüm sitelerinden kaldırıldığı belirtilmişti.

38 yaşındaki Kabaeva, medya endüstrisinde daha önce herhangi bir deneyime sahip olmamasına rağmen, 2014 yılında kıdemli yönetim kurulu pozisyonuna getirildi. Kabaeva'nın bu roldeki maaşının 14,25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.