        Putin'in temsilcisi Dmitriyev: "Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak"

        Putin'in temsilcisi Dmitriyev: “Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak”

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) bürokratlarının Rus varlıklarına ilişkin hata yaptığını belirterek, "Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak." dedi.

        Giriş: 15.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:55
        "Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak"
        Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

        Rus varlıklarını Rusya Merkez Bankası’nın onayı olmadan kullanmanın yasa dışı olduğunu ve AB’nin bunu bildiğini vurgulayan Dmitriyev, “Panikleyen AB bürokratları hatalar yapmaya devam ediyor. Bu, ABD'nin kurduğu rezerv sistemini zayıflatıyor ve herkes için maliyetleri artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

        Dmitriyev, AB’nin Rus varlıklarıyla ilgili attığı adımlar nedeniyle avronun ve Euroclear’ın zarar göreceğini belirterek, “Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak. AB garantörleri Ukrayna'nın faturasını ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

        AB’nin dondurduğu Rus varlıkları

        AB üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

        Rusya Merkez Bankası da aynı gün Rus varlıklarının dondurulmasından ötürü uğradığı zarar nedeniyle Belçika merkezli Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açtı.

        Rus basınına yansıyan haberlerde, Rusya Merkez Bankasının Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi.

        Belçikalılar Ukrayna için kullanılmasını istemiyor

        Belçika'da yapılan anket, halkın yüzde 67'sinin, büyük kısmı ülkelerinde dondurulmuş bulunan Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu planına karşı olduğunu ortaya koydu.

        Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesi, RTL televizyonu, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi ve Ipsos ortaklığındaki ankette Belçikalılara AB'nin tazminat kredisi planı soruldu.

        Katılımcıların yüzde 67'si, büyük kısmı ülkelerinde bulunan dondurulmuş Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanması planına karşı olduklarını belirtti, yüzde 22'si planı desteklediklerini ifade etti.

        Katılımcıların yüzde 11'i ise konuyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

