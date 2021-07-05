Putin-Bennett telefon diplomasisi 0:00 / 0:00

AA

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafının inisiyatifi ile Putin ve Bennett arasında yapılan görüşmede siyasi, ticari ve beşeri alanlarda ikili iş birliğine dair güncel konular ele alındı.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 5, 2021

2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olaylarda tarihsel gerçeklerin korunması ile ilgili konulara işaret edilen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki önlemler ele alındı.

Bölgesel konuların da müzakere edildiği görüşmede, Rusya ile İsrail arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı anlayış vurgulandı.