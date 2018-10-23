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Putin’den Bolton'a: “ABD armasındaki zeytinleri kartal mı yedi?”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri John Bolton’a, “ABD armasındaki zeytinleri kartal mı yedi?” sözleriyle çıkışarak, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki gösterdi. Putin’in sert çıkışına karşılık veren ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri John Bolton ise, “Ben yanımda zeytin dalı ve zeytinler getirmedim. Bildiğiniz gibi armada kartal sağ pençesiyle zeytin dalını tutuyor. Bu aslında ülkemizin önceliğinin barış olduğunu gösterir” dedi.

23.10.2018 - 21:57 | Güncelleme: İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını açıklamasının ardından Moskova’da temaslarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri John Bolton ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi çekişmeli geçti.

İHA'nın aktardığına göre, Putin, “Helsinki’de sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede bazı noktalarda zor ama yapıcı bir görüşme gerçekleştirmiştik. Dürüst olmak gerekirse bizim için karşı tarafın provoke eden adımlar atması bizi şaşırttı. Biz hiçbir provokasyona karşı cevap vermiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen iki ülke arasındaki ticaret cirosu hızla büyüyor. Karşılıklı olarak yatırımlar büyüyor ve Rus yatırımcıların ABD’deki yatırımları Rusya’ya yapılan yatırımların 2 katını buluyor” dedi.

İstihbarat verilerine dayanarak INF’den çekilme kararına dair tespitlerini anlatan Putin, “Biz ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararı hakkında çok şey biliyoruz. ABD’nin uzaya füze savunma sistemleri kurma niyetinde olduğunu duyuyoruz” dedi.

"ABD ARMASINDAKİ ZEYTİNLERİ KARTAL MI YEDİ"

Bolton’la konuşmasının hararetini arttıran Putin, “Bildiğim kadarıyla ABD’nin devlet armasında bir kartal tasviri var. Kartalın bir kanadında 13 adet ok var diğer kanadında ise 13 tane barışı temsil eden zeytin dalı var. Şimdi size sorum şu; ‘Armanızdaki zeytinleri tasvirdeki kartal mı yedi, sadece oklar kalmış” diyerek sert ifadeler kullandı.

"SİZE ZEYTİN DALI VE ZEYTİNLERİ GETİRMEDİM"

Putin’in sert çıkışına karşılık veren ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri John Bolton ise gerginliği azaltmak için yumuşak ifadeler kullanarak, “Burada geçirdiğim 2 gün içinde üst düzey diplomatlar ile görüştüm ve size başkan Trump tarafından ifade edilen bakış açılarını sunacağım. Ama ben yanımda zeytin dalı ve zeytinler getirmedim. Bildiğiniz gibi armada kartal sağ pençesiyle zeytin dalını tutuyor. Bu aslında ülkemizin önceliğinin barış olduğunu gösterir” dedi.

 

 

 

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