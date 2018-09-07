Quevilly - Chambly maçı öncesi rakamlar

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Quevilly ile Chambly, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 8 puanlı Quevilly 7. sırada bulunuyor, Chambly 6 puana sahip ve 10. sırada. Quevilly, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chambly son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Quevilly kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Chambly sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Quevilly son haftadaki Chambly müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Chambly ise Quevilly maçında 0-0 berabere kaldı.

Quevilly, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Chambly ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chambly, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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