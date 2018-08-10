Quevilly - Lyon-Duchere sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Quevilly, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Lyon-Duchere takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 1 puanlı Quevilly 11. sırada bulunuyor, Lyon-Duchere 1 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Quevilly, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lyon-Duchere, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Quevilly kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.60, Lyon-Duchere sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.
Quevilly önceki hafta Dunkerque mücadelesinde 1-2 kazandı.
Lyon-Duchere ise Chateauroux karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
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