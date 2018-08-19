Racing Club - Velez Sarsfield maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Racing Club, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Velez Sarsfield takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 1 puanlı Racing Club 14. sırada bulunuyor, Velez Sarsfield 3 puana sahip ve 2. sırada. Racing Club, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Velez Sarsfield, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 706. İddaa'da Racing Club kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Velez Sarsfield kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.
Racing Club son hafta oynanan Chacarita Juniors maçında 1-1 berabere kaldı.
Velez Sarsfield ise Rosario Central karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ