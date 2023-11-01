Radikal bir karar alarak görünüşünü tamamen değiştiren kullanıcılar

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"17/26. Kaş ve saçların uzaması ve sağlıklı kilo almam sayesinde bir yetişkin olarak kendimi daha çok seviyorum."

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"11 ve 24. Diş teli taktım, kaşlarımı aldım ve saç çizgimi kapatmak için kâkül kesitirdim. Yapılan zorbalıklar yüzünden hâlâ kendimi kabul etmeye çalışıyorum ama kendimi sevmeye çalışıyorum."