        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Radomir Djalovic: Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum - Bellona Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic: Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum

        Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından, takımın ikinci yarıdaki performansından mutlu olduğunu ve kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Giriş: 24.10.2025 - 23:21 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:21
        "Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum"
        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic değerlendirmelerde bulundu.

        Djalovic, "Maçın geneline bakarsak özellikle ilk yarıda Karagümrük’ün daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz iyi değildik ilk yarıda. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi yansıtamadık. İlk yarının 1-0 bitmesi bizim adımıza şanstı. Bennaser’in sakatlanıp çıkması da bizim adımıza şanssızlıktı. Bennaser takım için önemli bir oyuncu. 10 maçtır kazanamayan bir takım var. Bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor. Takımın ikinci yarı performansından memnunum. Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Hayat böyle, futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bu maç geride kaldı. Artık yapabileceğimiz tek şey çalışmak ve maç kazanmaya başlamak" şeklinde konuştu.

        "UMARIM KAZANMAYA BAŞLAMIŞ OLURUZ"

        Kazanamama serisinin ne zaman kırılacağıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Djalovic, "Umarım önümüzdeki hafta itibariyle kazanmaya başlamış oluruz. Bence özellikle bu maçta ve bundan önceki maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsunspor maçında da ilk yarıdaki oyunumuz iyiydi ama pozisyonları değerlendirememiştik. Kayserispor’un 10 maçlık süreçte kazanamamış olması tabii ki iyi değil ama 6 tane de beraberliğimiz var. Elimizden gelen tek şey iyi çalışmak ve takımımızı daha iyi hale getirmek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

