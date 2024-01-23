Rahim ağzı kanserini yenen kadınlar anne olabiliyor

Bir bankada çalışan Özcan, bebek sahibi olmak için rutin kontrole gittiği sırada doktorunun dikkati sayesinde operasyon geçirdi. Gelecekte bebek sahibi olabilmesi için gerekli olan koruyucu ameliyatı başarılı olan Özcan, hemen tüp bebek tedavisine başladı.

"1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında konuşan Özcan, 2,5 yıldır evli olduğunu söyledi.

Bebek sahibi olmak için rutin kontrole gittiği doktorda Smear testiyle hastalığı fark ettiklerini aktaran Özcan, tahlillerinin ardından kendisine rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğunu anlattı.

Özcan, kanser olduğunu ilk öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadığına dikkati çekerek, "O an yaşadığım üzüntümün ve şokun tarifi yok. Yanımda bir arkadaşım vardı, sağ olsun. O olmasaydı çok daha kötü olabilirdim. Aklıma gelince bile duygulanıyorum. En hızlı ne yapılabilir, ne olabilir? Direkt çözüm odaklı düşünmeye başladım. Hemen onkoloji uzmanından randevu aldım" dedi.

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Kanserin başka bir organa sıçramadığı için şanslı olduğuna dile getiren Özcan, doktorunun 5 gün içerisinde ameliyata karar verdiğini dile getirdi.

Özcan, çocuk sahibi olmadığı için bir şans tanımak amacıyla koruyucu ameliyatı yaptıklarını aktararak, "15 Kasım'da ameliyat oldum, kısa sürede de toparlandım. Zaten ameliyattan sonra karından lenf alındı ve rahim ağzının bir kısmı çıkartıldı. Toparlanır toparlanmaz, hocam onay verdikten sonra da tüp bebek tedavisine yönlendirildim" diye konuştu.

Bebek hayali ile tüp bebek tedavisi sürecine başladığını kaydeden Özcan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu süreçte vakit kaybetmemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Kanser çok daha ilerlemiş olsaydı şu anda çocuk sahibi olmak benim için bir hayal olacaktı. Kadınlara jinekolojik muayeneleri ve testlerini atlamamalarını tavsiye ediyorum. Ben bunun sayesinde en azından şu anda bebek sahibi olma hayalimi gerçekleştirebileceğim" dedi.

"DÜNYADA 600 BİN YENİ RAHİM AĞZI KANSERİ TANILI HASTA VAR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Veysel Şal ise rahim ağzı kanserinin gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser türü olduğunu söyledi.

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Bunun dünyada cinsiyet ayrımı olmaksızın görülen ilk 10 kanser içinde yer aldığını aktaran Şal, "Dünyada 600 bin yeni rahim ağzı kanseri tanılı hasta var. Yaklaşık yüzde 50'si vefat ediyor. Çünkü geç tanı alınıyor. Aslında rahim ağzı kanseri önlenebilir tek kanser. Smear ve HPV-DNA testiyle çok erken dönemde bu kanser yakalanabiliyor. O yüzden rahim ağzı kanseri taramalarının mutlaka kadınların 21 yaşından sonra düzenli yaptırması lazım" dedi.

"Rahim ağzı kanseri eğer erken evrede ise hasta çocuk sahibi olabilir" diyen Şal, tümör 2 santimetrenin altındaysa o hastada anne olma şansının verildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şal, zamanla yarıştıklarından dolayı hastanın tüp bebekte gebe kalmasının en doğrusu olduğuna dikkati çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü mutlaka öneriyor, 50 yaşına kadar her kadınımız aşısını yaptırabilir. Hiçbir zararı yok. Sonuçta serviks rahim ağzı kanserinden korunmanın en etkili bir numaralı yöntemi aşı ve tarama testi, Smear ve HPV DNA" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALARI ANNE OLABİLİYOR

Tüp Bebek Ünitesinden Doç. Dr. Arzu Yurci de ileri evre serviks kanseri vakalarında önceliklerinin kadınının hayatını korumak olduğunu söyledi.

Kadının hayatını kurtarmak amacıyla fertilizasyonu çok fazla düşünmediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ama erken evrede yakalanmış rahim ağzı kanserlerinde fertilizasyonu koruyabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri tedavisine erken evrede yakalanıldığı zaman yapılması gereken cerrahi işlemlerden sonra zaman kaybetmemek için çoğunlukla tüp bebek yöntemine geçiyoruz. Çünkü hastaların en hızlı bir şekilde çocuk sahibi olması gerekiyor. Yardımcı üreme yöntemleri içerisinde de en başarılısı tüp bebek olduğu için bu yöntemi tercih ediyoruz."