Raith Rovers - Hearts düellosu

İskoçya Lig Kupası Grup C maçında Raith Rovers ile Hearts, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Raith Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hearts, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 240 kodlu maçı oynayanlar; Raith Rovers galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hearts galibiyet oranı 0.00.

Raith Rovers önceki hafta Hearts mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Hearts ise Raith Rovers karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Raith Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Raith Rovers, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Hearts, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Hearts, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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