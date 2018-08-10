Rakow Czestochowa - Odra Opole maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Rakow Czestochowa, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Odra Opole takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 4 puanlı Rakow Czestochowa 6. sırada bulunuyor, Odra Opole 7 puana sahip ve 2. sırada. Rakow Czestochowa, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Odra Opole, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Rakow Czestochowa kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Odra Opole kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rakow Czestochowa son hafta oynanan Pogon Siedlce maçında 1-1 berabere kaldı.

Odra Opole, Olimpia Grudziadz karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Rakow Czestochowa, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ