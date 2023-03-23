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Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler

Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler Ramazan'ın 23 Mart 2023 Perşembe günü başlamasıyla gündeme geldi. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı İslam dininde önemli bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler araştırılıyor. İşte Ramazan ayetleri ve hadisleri...

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  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    İslâm’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği ay olan Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in "mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği Ramazan ayı içerisinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığına inanılıyor. İşte Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler...
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

    Tirmizi
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.

    Tirmizi 
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.

    Abdullah İbni Abbâs
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."

    Müslim
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."

    Buhârî
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti"

    Tirmizi
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    "Bir hadis-i şerifte, şu zenginlerin de zekât alabileceği bildirilmiştir: “Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar."

    Ebu Davud
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    "Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!"

    Tirmizi
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    "Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."

    Müslim
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz."

    Tirmizi
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helâl kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah, sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara (eşlerinize) yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye (size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya) kadar yeyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde itikâfta iseniz onlarla (kadınlarınızla) mübaşeret etmeyin. Bu Allah’ın hudududur (yasaklarıdır). Artık ona (yasaklara) yaklaşmayın. Allah, âyetlerini insanlara işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar.

    Bakara, 187
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, ki Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.

    Bakara, 183
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Kur'an, insanoğluna bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak (ilk defa) bu Ramazan Ayında indirilmiştir. Bundan dolayı, sizden kim bu aya erişirse onu baştan başa tutsun. Ancak hasta veya seyahatte olan, başka günlerde (aynı sayıda oruç tutsun). Allah sizin için kolaylık diler, zorluk çekmenizi istemez; ama (belirlenen günlerin) sayısını tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı yüceltmenizi ve (O'na) şükretmenizi (ister).

    Bakara, 185
  • Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler: Ramazan ayı ayetleri ve hadisleri

    Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

    Bakara, 184

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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