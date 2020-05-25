Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - KAHRAMANMARAŞ

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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