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Ramazan Bayramı programları belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. İşte siyasi parti genel başkanlarının bayram programı...

Ramazan Bayramı programları belli oldu
Bayram programı belli oldu
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AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TBMM Başkanı Şentop'un, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nı Ankara'da karşılaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı başkentte geçirecek.

Bahçeli’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı sonrasında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etmesi planlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar Ankara'da olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramı başkentteki evinde karşılayacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayramı memleketi Afyonkarahisar’da geçirecek ve partililerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Ankara'da bayramı aileleriyle geçirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da Ankara'da bayramı karşılaması bekleniyor.

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