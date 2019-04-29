Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili de araştırılan konular arasında yerini aldı. geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı merakla beklenen açıklamayı yaparak Ramazan Bayramı'nın 9 gün olacağını kamuoyuna bildirdi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. Arife günlerinde öğleden sonra tatil olduğunu vurgulayalım. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan net bir açıklama gelmemiştir. Bildiri yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da bulunacaktır.