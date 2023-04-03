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"Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

Ramazan ayının başlamasının üzerinden 12 gün geçti. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde misafirlerini evinde ağırlamak ve iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette ‘Ramazan 12. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın on ikinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 12. günü iftar menüsü…

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  • "Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

    MANTAR ÇORBASI

    Malzemeler

    300 gram mantar

    6 yemek kaşığı un

    11-12 su bardağı su

    1 su bardağı süt

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz

    Yapılışı: Mantarlar yıkanıp doğranır. Tereyağıyla birlikte suyunu çekene kadar kavrulur, un koyulup biraz da öyle kavrulur. Su koyduğumuzda topraklanmaması için, mantarlar soğumaya bırakılır. Soğuyunca, su ve süt ilave edilir. Kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynatılır, en son tuz ve karabiber ekilir. 
  • "Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

    ACI SOSLU BİFTEK

    Malzemeler

    500 gram biftek

    3 adet domates

    3 adet acı sivri biber

    2 yemek kaşığı biber salçası

    2 yemek kaşığı acı sos

    2 çay kaşığı tuz

    1,5 çay kaşığı karabiber

    1,5 tatlı kaşığı tereyağı

    2 diş sarımsak

    Yapılışı: Bifteklerin iki yüzünü de tuz ve karabiberle baharatlandırın. Baharatlandırdığınız bifteği kızgın tavada tereyağıyla mühürleyin. Daha sonra eti ızgara teline alın ve dinlendirin. O sırada rendelemiş domates, salça, sarımsak, tuz, karabiber, acı sos, ince kıyılmış sivri biberi rondodan pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin. Bir tencereye tereyağı ilave edin ve pürüzsüz kıvama getirdiğiniz acı sosu ilave edin. Mühürlediğiniz etleri sosun içine yerleştirin ve tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pişirin. Dilerseniz bu karışımı güvecin içinde fırında da pişirebilirsiniz.
  • "Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

    PATATES PÜRESİ

    Malzemeler

    500 gram patates

    Yarım çay bardağı krema ya da süt

    4 yemek kaşığı

    Tuz, karabiber

    Yapılışı: Patatesler bir tencerede kabuğuyla haşlanır. Haşlanan patatesler bir kaşık yardımıyla iyice ezilir. Bir tencerede terayağ eritilerek içerisine tu ve karabiber eklenerek karıştırılır. Daha sonra süt veya krema ilave edilerek sürekli karıştırılarak hazır hale getirilir. İstenirse içerisine kaşar peyniri, mozerella peynir, muskat rendesi ve hindistan cevizi de konulabilir.
  • "Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

    COLESLAW SALATASI

    Malzemeler

    Yarım lahana

    1 tatlı kaşığı tuz

    2 büyük boy havuç

    1 mor soğan, piyazlık doğranmış

    1 kereviz sapı, ince doğranmış

    1 yemek kaşığı toz şeker

    6 yemek kaşığı yoğurt

    5 yemek kaşığı mayonez

    3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

    1 çay kaşığı karabiber

    Yapılışı: Lahanayı yıkayıp incecik doğrayın, tuzu ekleyip yumuşayana kadar iyice ovalayın. Rendelenmiş havuç ile birlikte temiz bir tülbentin üzerine alın, uçlarından toparlayarak suyunu sıkın. Suyu sıkılmış lahana ve havuçları geniş bir kaba aktarın, mor soğan, kereviz sapı ve yaprağı, toz şeker, yoğurt, mayonez, sirke, 2 yemek kaşığı kapari ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Salatanın üzerini kapatarak buzdolabında bir gün dinlendirin. Ertesi gün dereotunu ekleyip karıştırın. Servis kâsesine alarak bir yemek kaşığı kapariyi üzerine serpiştirin.
  • "Ramazan'ın 12. günü ne pişirsem?" diyenlerden misiniz? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

    BROWNİ

    Malzemeler

    3 yumurta

    1 su bardağı süt

    Bir su bardağı toz şeker

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    Bir buçuk su bardağı un

    3 yemek kaşığı kakao

    1 paket vanilya

    1 paket kabartma tozu

    Browni kekin sosu için gerekli malzemeler:

    2 su bardağı süt

    3 yemek kaşığı kakao

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    1 su bardağı toz şeker

    Yapılışı: Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpın. Sıvı yağ ve süt eklediğiniz karışımı bir miktar daha karıştırdıktan sonra sonra un kakao kabartma tozu ve vanilya ilave ederek bir süre daha karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında keki pişirin. Sosu için süt şeker ve sıvı yağ ayrı bir tencerede devamlı karıştırarak pişirin, kaynayınca ocağın altını kapatın. Fırından çıkan keki 5 dakika soğuması için bekletin ve hazırladığınız sosu her yerine yedirin. Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklemeniz faydalı olacaktır. 1 gece bekletilen tatlıyı, ertesi gün  tüketebilirsiniz!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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