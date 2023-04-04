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"Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

Ramazan ayı hızla geçiyor. 13. güne ulaşıldı bile. Hızla geçen bu mübarek ayda sevdiklerini iftar sofraları hazırlayarak ağırlamak isteyen kişiler internette ‘Ramazan 13. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın on üçüncü günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 13. günü iftar menüsü…

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  • "Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

    MERCİMEK ÇORBASI

    Malzemeler

    1 su bardağı kırmızı mercimek

    1 adet soğan

    1 yemek kaşığı un

    1 adet havuç

    ½ yemek kaşığı salça

    1 çay kaşığı karabiber

    Tuz

    ½ çay kaşığı kimyon

    1 litre su

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Sosu için:

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    Yapılışı: Yemeklik olarak doğranan soğanlar tencerede kavrulur. Un ilave edilerek karıştırılır. Küp doğranan havuç ve mercimekler ilave edilerek üzerine su eklenir. Havuçlar yumuşadıktan çorba blenderdan çekilir. Dilerseniz karabiber, tuz ve kimyon ekleyebilirsiniz. Kıvamı koyu gelirse bir miktar su ekleyebilirsiniz. Sosunu tavada hazırlayıp servis kaselerine alabilirsiniz.
  • "Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

    HAMSİ BUĞULAMA

    Malzemeler

    1 kilo hamsi

    2 soğan

    2 domates

    2 limon

    4-5 dal maydanoz

    1 çorba kaşığı sıvı yağ

    Karabiber

    2 çay bardağı su

    Yapılışı: Hamsileri ayıklayıp bol suda yıkayın. Soğan, domates ve limonları ince halkalar şeklinde dilimleyin. Maydanozu yapraklarından ayırın. Hamsileri derin bir kap içerisine alın. Karabiber, tuz ve sıvıyağını karıştırın. Düztabanlı bir tencere içerisine balıkları yerleştirin. 2 çay bardağı su ekleyip kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin.
  • "Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

    ROKA SALATASI

    Malzemeler

    1 demet roka

    1/2 su bardağı dolmalık fıstık

    1 su bardağı tulum peyniri

    Balzamik sirke

    Sızma zeytinyağı

    Tuz

    Yapılışı: Rokaları büyük parçalar halinde elinizle doğrayın. Sos malzemelerini ayrı bir kap içerisinde çalkalayın. Rokaların üzerine tulum peyniri ve fıstıkları alın ve sosu salataya dökün.
  • "Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

    REVANİ

    Malzemeler

    3 adet yumurta

    1 su bardağı toz şeker

    1 su bardağı yoğurt

    1 su bardağı irmik

    2 su bardağı un

    Yarım su bardağı sıvı yağ

    1 adet limon ya da portakal kabuğu rendesi

    1 adet kabartma tozu 

    1 adet vanilya

    Şerbeti için:

    4 su bardağı toz şeker

    5 su bardağı su

    Yarım limon suyu

    Yapılışı: Revani tarifine ilk olarak yumurtalar ile şekeri çırparak başlayın. Köpürene kadar çırptığınızdan emin olduktan sonra yoğurt, sıvı yağ, unu koyun ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu (ya da portakal kabuğu) rendesini ekleyin. Karışımınızı yağlanmış borcama dökün. Bu sırada toz şeker su ve limon suyunuzu kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirilir ve soğumaya bırakılır. Kek için fırınızın derecesini 180'e ayarlayın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Kekteki gibi kürdan testinden geçirin. Piştiyse fırını kapatıp hemen şerbet ile buluşturun. Üzerini gazete kağıdı ile kapatıp dinlenmeye alın. Soğuyan tatlınızın üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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