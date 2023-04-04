"Ramazan'ın 13. günü ne pişirsem?" diyenlere pratik iftar menüsü! Misafirlerinizin damakları şenlenecek!

REVANİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

2 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet limon ya da portakal kabuğu rendesi

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Yapılışı: Revani tarifine ilk olarak yumurtalar ile şekeri çırparak başlayın. Köpürene kadar çırptığınızdan emin olduktan sonra yoğurt, sıvı yağ, unu koyun ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu (ya da portakal kabuğu) rendesini ekleyin. Karışımınızı yağlanmış borcama dökün. Bu sırada toz şeker su ve limon suyunuzu kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirilir ve soğumaya bırakılır. Kek için fırınızın derecesini 180'e ayarlayın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Kekteki gibi kürdan testinden geçirin. Piştiyse fırını kapatıp hemen şerbet ile buluşturun. Üzerini gazete kağıdı ile kapatıp dinlenmeye alın. Soğuyan tatlınızın üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz.