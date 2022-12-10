Ramazan ne zaman başlıyor?

11 ayın sultanı olarak kabul edilen ve Üç Aylardan biri olan Ramazan ayı için sadece aylar kaldı. İftar yemeğinde bir araya gelen aileler, bu dönemi birlikte geçirmeye çalışıyor. Ayrıca Ramazan ayında Müslümanlar daha fazla ibadet etmeye ve Allah'a yönelmeye gayret ediyor. Her sene Ramazan'ın geleceği mevsim de oruç tutmak açısından merak ediliyor. Ramazan ayı 2023 yılı için ilkbahara denk geliyor. Peki, Ramazan ne zaman 2023? İşte, detaylar...