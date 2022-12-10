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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ne zaman başlıyor?

2022 yılının son günlerini yaşarken tüm dini günler de tamamlandı. Şimdi Müslümanlar'ın tüm hazırlığı 2023 senesi için başladı. Bu hazırlığın başını kısa bir süre kalan Ramazan ayı çekiyor. Toplu iftarların yapıldığı Ramazan ayında, hazırlıklar birkaç hafta öncesinden başlıyor. İşte, 2023 Ramazan ayı ve bayramı tarihleri...

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  • Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?

    11 ayın sultanı olarak kabul edilen ve Üç Aylardan biri olan Ramazan ayı için sadece aylar kaldı. İftar yemeğinde bir araya gelen aileler, bu dönemi birlikte geçirmeye çalışıyor. Ayrıca Ramazan ayında Müslümanlar daha fazla ibadet etmeye ve Allah'a yönelmeye gayret ediyor. Her sene Ramazan'ın geleceği mevsim de oruç tutmak açısından merak ediliyor. Ramazan ayı 2023 yılı için ilkbahara denk geliyor. Peki, Ramazan ne zaman 2023? İşte, detaylar...
  • Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?

    2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri tarafından yayımlanan takvime göre 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart’ta başlayacak. Yani, ilk oruç, 22 Mart’ı, 23 Mart’a bağlayan gece tutulacak ve sahura kalkılacak.
  • Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek.

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