Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler dini günler takvimi araştırmaları yapıyor. Peki, Diyanet ile Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte İslam dünyasında "11 Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı tarihi ve 2023 dini günler takvimi...