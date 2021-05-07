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HaberlerSağlıkRamazan’da 10 adımda sıvı kaybının önüne geçin - Haberler
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Ramazan’da sıvı kaybını önlemenin yolları

Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sürecinde vücudun sıvı dengesini 10 adımda korumak mümkün. Sabri Ülker Vakfı’nın referans kaynaklardan derlediği 10 adımın en başında iftar ile sahur arasındaki zamanda içilmesi gereken 2-2,5 litre su tüketimi yer alıyor

Ramazan’da 10 adımda sıvı kaybının önüne geçin - Haberler
HABERTURK.COM

Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık ve susuzluk döneminde vücudun sıvı dengesini korumak büyük önem taşıyor. Besinlerin sindirimi, dokulara taşınması ve hücrelerde kullanılması süreçlerinde çıkan zararlı atıkların atılması ve vücut ısısının düzenlenmesi için gerekli su miktarı yaşamın devamı için zorunlu bir ihtiyaç.

Uzmanlar gündelik yaşamda vücuttaki sıvı dengesi için ortalama 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizerken, Ramazan ayında uzun saatler sıvı tüketimi olmamasının risklerini ortadan kaldırmak için kolayca uygulanacak metotlar uygulanabilir. Sabri Ülker Vakfı’nın referans kaynaklarla hazırladığı 10 adımda sıvı alımını destekleyen öneriler şu şekilde sıralanıyor:

- İftar ile sahur arasındaki zamanı değerlendirerek, 2-2,5 litre su (en az 8 su bardağı) içmeye özen gösterin.

- İftarınıza 1 bardak su ve ardından çorba ile başlayın.

- Gün boyunca susuzluk hissetmemek için sahurda salatalık, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları, süt, çok az tuzlu ayran ve kefir tüketebilirsiniz.

- Mevsim meyveleri ile hazırlanmış kompostolar sindirim sisteminizi desteklerken, sıvı ihtiyacınızı karşılamaya destek olur.

- İftardan sonra ara öğün olarak su içeriği yüksek meyveleri (elma, armut, çilek ve erik gibi) tüketin.

- Çay ve kahve idrar söktürücü olduğu için vücuttan sıvı kaybına neden olabilir. İftar ve sahurda çay ve kahve tüketimini en aza indirin, tüketecekseniz şekersiz veya çok az şekerli ve çok açık olacak şekilde tüketin.

- Tempolu yürüyüşler ve esneme hareketleri gibi hafif egzersizleri iftardan hemen sonra kesinlikle yapmayın. Yapacağınız hafif egzersizlerin vücudunuzdan sıvı kaybına neden olacağından, ilave su tüketin. Aksi takdirde kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.

- Tuz içeriği çok yüksek besinlerden kaçının veya yemeklere eklenen tuzu en aza indirin.

- İftarda çiğ veya pişmiş olarak bol sebze tüketin.

- İftarda yemeklerinizle birlikte az tuzlu ayran, yoğurt, kefir veya cacık gibi su içeriği yüksek süt ürünleriyle sıvı dengenizi koruyabilirsiniz.

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