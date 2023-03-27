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Ramazanda kafeinli içecek uyarısı!

Ramazanda sık tüketilecek kafeinli içeceklerin reflü hastalarının şikâyetlerini artıracağını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul, “Ramazanda kafein içeren içeceklerden uzak durulmalıdır. Kafein denilince aklımıza sadece kahve gelmemelidir. Kafein içeren içecekler arasında günlük yaşantıda sık kullanılan kolalı içecekler ve çikolata içeren içecekler de bulunmaktadır. Kafein, yemek borusunun alt ucunda midenin girişine doğru bulunan kasların gevşemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle reflünün en önemli tetikleyicileri arasındadır” dedi

Ramazanda kafeinli içecek uyarısı!
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DHA

Reflüsü olup oruç tutmak isteyenlere iftarda yemek yeme sürelerini uzatıp az miktarda ve hafif beslenme önerisinde bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul, mideye birden yüklenilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına ‘reflü’ denildiğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, “Bu durum normal bireylerde genellikle yemeklerden sonra olmak kaydıyla görülen fizyolojik bir olaydır. Ancak bu olay, hastada şikâyetlere yol açmışsa, yemek borusunda zedelenmeye yol açmışsa bunlara ‘reflü hastalığı’ adı verilmektedir” açıklamasında bulundu.

İFTARDA SIK AMA KÜÇÜK HACİMLİ YİYİN

İftar ve sahur arasında sık ama küçük hacimli yemek yemenin olabilecek şikâyetleri azaltacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul, “Yenilen gıdaların hacmi arttıkça içindekileri boşaltabilmek için mide daha fazla çalışmak zorunda kalacak ve böylece artan mide içi basıncı reflünün artmasına neden olacaktır” diye konuştu.

FAZLA YAĞLI VE ACILI YEMEK REFLÜ ŞİKÂYETLERİNİ ARTIRIR

İftarda yemeklerin yağ miktarının azaltılmasının oluşabilecek reflü şikâyetlerini belirgin olarak azaltacağını vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, önerilerini şöyle sıraladı: “Gıdalardaki yağ içeriğinin artması, mide boşalma süresini geciktirir. Fazla yağ, çoğunlukla midenin hareketliliğini yavaşlatır. Sonuçta mide içeriğinin midede daha uzun süre kalması ve mide içi basıncın uzun süre yüksek kalması, reflü riskinin artmasına neden olacaktır. İftarda yağdan zengin gıdaları azaltmanın; yağda kızartma yerine haşlama veya fırın yemeği, yemek hazırlarken tam yağlı seçenekler yerine yağı azaltılmış olanları tercih etmenin reflü semptomlarını belirgin olarak azalttığı hatırda tutulmalıdır.”

Ramazanda reflü sorunu ile mücadelede bir diğer önemli noktanın da acılı baharatlı yiyecekler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul, acılı baharatlı yiyeceklerin reflü semptomlarını belirgin olarak artırdığını işaret etti.

SAHURDAN HEMEN SONRA YATILMAMALI

Reflüsü olup oruç tutmak isteyenlerin mutlaka sahur da yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ertuğrul, “Fakat sahurdan sonra hemen yatılmamalı, en az 2 saat uzanılmamalıdır. Ayrıca yatarken de yatak başucu 15-20 cm kaldırılmış olmalıdır. Yastığın yüksekliğini artırmak yerine, boyun ağrısı olmaması açısından, kalçadan itibaren gövde ve baş kısım kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

İçecek olarak kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Kafein denilince aklımıza sadece kahve gelmesin. Kafein içeren içecekler arasında günlük yaşantıda sık kullanılan başka içecekler de vardır. Örneğin, kolalı içecekler, çikolata içeren içeceklerde kafein bulunmaktadır. Kafein, yemek borusunun alt ucunda midenin girişine doğru bulunan kasların gevşemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle reflünün en önemli tetikleyicileri arasındadır” ifadelerini kullandı.

Reflü semptomları olanların uzak durmaları gereken içecekler arasında sitrik asit içeren meyve suları ve meşrubatların da geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, “Portakal, greyfurt, domates suları ve limonata sitrik asit içerir ve reflü semptomlarını alevlendirebilmektedir. Kayısı ve şeftali suları daha iyi tolere edilebilmektedir” dedi.

ŞEKERLİ GIDALARI ÇOK TÜKETMEKTEN KAÇININ

Reflü sorunu olanların iftarda dikkat etmeleri gereken bir başka durumun da çok miktarda şeker içeren gıdaları ya da yoğun tatlı gıdaları tüketmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul, şunları söyledi: “Yemek hazırlarken kullanılan şeker, adeta asit gibi etki eder. Aşırı tatlı kekler ve pastalar ya da yoğun şeker içeren şuruplu tatlılar, reflü hastalarında asitli bir gıda yenmişçesine reflü semptomlarını alevlendirebilmektedir. Gıdaların reflü semptomları üzerine etkileri kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Hangi gıdalarda şikâyetler artıyorsa, bu gıdaları beslenme düzeni dışında tutmak doğru olacaktır. Reflü hastalığı olanlarda kilo fazlalığı, reflü şikâyetlerini daha da artırabilmektedir. Bu nedenle vücut ağırlığının boya göre makul bir aralıkta olması büyük önem taşımaktadır. Son olarak reflü hastalığı olanlar iftarlarını açtıktan sonra sigara içmemelidir. Sigara tükürük salgısında azalmaya ve tükürük içeriğindeki bikarbonatın salgılanmasında azalmaya ve mide boşalmasında gecikmeye neden olmaktadır.”

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