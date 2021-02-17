Rampadan kayan otomobildeki çocuk, yara almadan kurtuldu

AA

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokakta ilerleyen sürücü, kar nedeniyle buzlanan yokuşu çıkamayınca kontrol için otomobilinden indi. Bu sırada, içinde 3 yaşında bir çocuğun yalnız bulunduğu otomobil, kaymaya başladı. Babanın çabalarına rağmen otomobil, sağ kapısı açık vaziyette rampada kaymaya devam etti.

Rampa bitimindeki caddede bulunan vatandaşlar, diğer sürücülere otomobile çarpmamaları için uyarıda bulundu. Hiçbir yere çarpmadan duran otomobilde bulunan çocuk, araçtan çıkarıldı.

Hiçbir yara almayan çocuk, otomobilin arkasından koşan babaya teslim edildi. Bu sırada bir kadın sinir krizi geçirdi.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.