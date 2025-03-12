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        Haberler Bilgi Spor Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar?

        Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçta temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine 3-1 skorla mağlup olurken, tur şansını zora soktu. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Rangers- Fenerbahçe mücadelesinin tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:05
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        Rangers- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Temsilcimiz her türlü 3 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 2 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek. Peki, Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

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        RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

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        RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rangers karşısında her türlü 3 farklı galibiyette bir üsttü tura çıkacak. 2 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek.

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        RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ

        Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.

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        FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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