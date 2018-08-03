Rapid Vienna - Altach maçı öncesi rakamlar

Rapid Vienna ve Altach, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Rapid Vienna, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Altach son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 348 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapid Vienna kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Altach sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Rapid Vienna son haftadaki WAC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Altach, Sturm Graz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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