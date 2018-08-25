Raufoss - Grorud sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Raufoss, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Grorud takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Raufoss 33 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Grorud 32 puanda ve 4. sırada. Raufoss son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Grorud, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 557 kodlu maçı oynayanlar; Raufoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Grorud galibiyet oranı 0.00.

Raufoss son haftadaki Nybergsund müsabasında 2-3 kazandı.

Grorud ise Brumunddal karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Raufoss, 20 gol attı ve 5 gol yedi.

Grorud, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grorud 16 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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