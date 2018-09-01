RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf rakamlar

Almanya Bundesliga maçında RB Leipzig ile Fortuna Düsseldorf, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. RB Leipzig son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fortuna Düsseldorf, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 139. İddaa'da RB Leipzig kazanır 1.25, berabere biter 4.30, Fortuna Düsseldorf kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

RB Leipzig son hafta oynanan Duisburg maçında 1-0 yenildi.

Fortuna Düsseldorf ise Eintracht Braunschweig maçında 0-2 kazandı.

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