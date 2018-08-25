Real Atletico Garcilaso - Inti Gas Ayacucho düellosu

Real Atletico Garcilaso ve Inti Gas Ayacucho, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi Real Atletico Garcilaso 23 puanla 4. sırada, Inti Gas Ayacucho 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Real Atletico Garcilaso son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Inti Gas Ayacucho son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 721 kodlu maçı oynayanlar; Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Real Atletico Garcilaso son hafta oynanan Deportivo Municipal maçında 0-0 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho ise Alianza Atletico maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Atletico Garcilaso, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inti Gas Ayacucho, 3 gol atarken 10 gol yedi.

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