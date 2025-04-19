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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ligde 2. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, zorlu rakibi karşısında üç puan alarak hem moral bulmak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ancak Real Madrid'de önemli eksikler bulunuyor. Eder Militao ve Daniel Carvajal sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Kylian Mbappe de forma giyemeyecek. Bu sebeple milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:29
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        İspanya La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde olan eflatun-beyazlılar, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Real Madrid son 5 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilirken, Bilbao'nun ise 8 maçlık bir resmi maç yenilmezlik serisi bulunuyor. Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı yayın kanalı ve saati araştırılıyor. Takımda önemli eksikler bulunurken Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

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        REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak.

        3

        REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        5

        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        Kritik karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü milli futbolcu Arda Güler’de olacak.

        Genç yeteneğin maça yedek kulübesinde başlaması ve maçın gidişatına göre oyuna sonradan dahil edilmesi bekleniyor.

        Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Real Madrid'in, sahasında göstereceği performans hem ligdeki kaderini hem de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin planlarını doğrudan etkileyecek.

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        REAL MADRİD’DE ÖNEMLİ EKSİKLER

        Ligde 2. sırada yer alan Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor. İspanyol devi, zorlu rakibi karşısında üç puan alarak hem moral bulmak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ancak takımda önemli eksikler bulunuyor.

        Savunmada Eder Militao ve Daniel Carvajal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hücum hattının yıldızı Kylian Mbappe ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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        ATHLETİC BİLBAO SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

        Son 8 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Athletic Bilbao, ligde Vallecano’yu, Avrupa Ligi’nde ise Rangers’ı mağlup ederek moral buldu. Bu güçlü form grafiğiyle Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Ernesto Valverde’nin öğrencileri, zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

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