UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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