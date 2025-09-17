Real Madrid'de Alexander-Arnold şoku!
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Marsilya maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.
İspanyol devi Real Madrid'e sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz futbolcunun sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğu belirtildi.
2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Yaşanan sakatlık sonrası Alexander-Arnold'un yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İngiliz yıldız, sadece lig maçlarını değil; aynı zamanda Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının da önemli bir bölümünü kaçıracak.