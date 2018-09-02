Real Potosi - San Jose maçı rakamları

Real Potosi ve San Jose, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:15. Real Potosi 4 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken San Jose 12 puanda ve 7. sırada. Real Potosi son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. San Jose son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 770. İddaa'da Real Potosi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, San Jose kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Real Potosi önceki hafta Guabira mücadelesinde 3-0 yenildi.

San Jose, Nacional Potosi karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Real Potosi, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

San Jose ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Jose, 3 gol atarken 12 gol yedi.

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