Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı önemi ve fazileti nedir?
İslam aleminde önem taşıyan Rebiülevvel ayı tarihi belli oldu. Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için Arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman, önemi ve fazileti nedir?
Diyanet dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bu yıl Rebiülevvel ayı 24 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Rebiülevvel İslam tarihinin en önemli ayıdır çünkü bu ayda insanlık Hz. Muhammed (SAV)’in doğumuyla kutsanmıştır.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Rebiülevvel Ayı 24 Ağustos Pazar günü başlayacak.
REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ
Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ VE FAZİLETİ
İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.
Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.