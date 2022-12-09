'Recep İvedik 7'nin gösterimi gerçekleşti

'RECEP İVEDİK 7' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Serinin yeni filmi olan ‘Recep İvedik 7’de şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan 'Recep İvedik', serinin 7'nci filminde köy hayatında görünüyor. Filmde, köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan 'Recep İvedik’in köylülerle beraber bu projeye karşı verecekleri heyecanlı ve komik mücadelenin sinyalleri veriliyor.

‘Recep İvedik 7’, şimdi sadece Disney+’ta.