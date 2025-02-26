Refika Birgül'den 'Türk Mutfağı Teknikleri' kitabı

Türk mutfağının formülünü veren, farklı tekniklerin temelini öykü ve anekdotlarla aktaran, Refika Birgül ve Burak Arpak imzalı Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabı raflarda yerini aldı.

Maximum desteği ile hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, kurulduğu günden bu yana bankacılık faaliyetlerini ekonomiye ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak önceliğiyle yürüten İş Bankası’nın kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini vurguladı. Lüle, Türk yemek kültürünün, dünyadaki herkese kolaylıkla ulaşabilecek potansiyeli olduğunu ve bu toprakların çeşitliliğini, vericiliğini, bereketini, misafirperverliğini, aslen temel değerlerini en güzel anlatan konular arasında yer aldığını söyledi.

(Soldan sağa) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ertuğrul Senem, Refika Birgül, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle

Lüle, “Ülkemizin konumu, tarihi ve iklimi sayesinde çok zengin ve çok renkli bir mutfak kültürümüz var. Anadolu’nun bereketli toprakları, medeniyetlerin birikimi ve dört mevsimin sunduğu eşsiz lezzetler, Türk mutfağını dünyanın en özgün ve çeşitli mutfaklarından biri haline getiriyor. Türk mutfağının tekniklerini kapsamlı olarak ele alan ve mutfağımızın dünya mutfakları arasındaki yerini sağlamlaştıracağına inandığımız Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabını Maximum ile desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Soğan Dolması

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide Yekta Kopan’ın sorularını yanıtlayan Refika Birgül ise, şunları söyledi: “Ben ve ekibim Türk mutfağının dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için önce özünün doğru anlaşılması ve anlatılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bunu birinin yapması gerekiyordu, biz de kendimize görev edindik. Bunu bir temel inşası gibi düşünebilirsiniz. Yıldızlı şeflerin de yemek yapmaya yeni başlayan birinin de içine daldığında okuyup hayatına ve yemeğine çok şey katabileceğine inanıyoruz. Yemek masası herkesi etrafında toplayabilen bir yer. Kültürümüzü, gönlümüzü ve zenginliklerimizi kendimize ve dünyaya anlatmak için yemekten iyi bir yöntem düşünemiyorum. Bu kitaba verdiğimiz emek çok büyük. Ancak bundan sonrasında onu eline alan, hakkında yazan herkesin katkısına ve emeğine ihtiyacı var ki bu topraklar için arzu edilen katkıyı sağlayabilsin.”