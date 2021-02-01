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Rektör Bulu'nun yardımcısı belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nu yardımcısı olarak belirledi. Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören de Rektör Danışmanı olarak atandı. Dr. Aygören'in DEVA Partisi kurucularından olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Twitter'da yaptığı paylaşımla Boğaziçi tartışmalarında duruşunu açıkladı

Rektör Bulu'nun yardımcısı belli oldu
HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi'ne 1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcısını belirledi.

Üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektör Yardımcısı oldu.

Bulu tarafından bugün üniversite birimlerine gönderilen "Rektör Yardımcısı ve Danışmanı" konulu yazıda şu ifadelerin kullanıldığı öğrenildi:

"2547 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu atanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören ise Rektör Danışmanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim."

DEVA PARTİSİ KURUCULARINDAN

Prof. Dr. Bulu'nun danışman olarak atadığı Dr. Aygören'in DEVA Partisi kurucu üyesi olması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bu sırada DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Twitter'da yaptığı açıklamada "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" ifadelerini kullandı.

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